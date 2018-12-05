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Phuket'te motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesi, cenaze işlemlerini bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 18:43 | Son Güncelleme

TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, henüz teslim alınamadı.

Phuket'te motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesi, cenaze işlemlerini bekliyor

TRABZON, (DHA)- TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, henüz teslim alınamadı. Acılı ailenin, kızlarının cenazesini Türkiye'ye getirmek için işlemleri sürdürdüğü öğrenildi.
Kaza, 30 Kasım gecesi Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için Phuket Adası'na giden, Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, yolda iddiaya göre, U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Amine Halimi hayatını kaybetti.
CENAZE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR
Kaza sonrası Zehra Yalçınkaya'nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, kızının cenazesini teslim alabilmek için girişimlerde bulunmak üzere Tayland'a gitti. Türk Büyükelçiliği ve Taylandlı yetkililerle görüşen baba Yalçınkaya, girişimlerinden henüz olumlu sonuç alamadı. Sorunların aşılmasını bekleyen acılı ailenin, kızlarının cenazesini Türkiye'ye getirip, Trabzon'un Of ilçesindeki aile mezarlığında toprağa vereceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Phuket'te motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesi, cenaze işlemlerini bekliyor

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