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Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesinin bekleyişi son buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 17:47 | Son Güncelleme

TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimine yönelik çalışmalardan olumlu sonuç alındı.

Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın ailesinin bekleyişi son buldu

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimine yönelik çalışmalardan olumlu sonuç alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da girişimiyle cenaze teslim işlemleri tamamlandı. Yalçınkaya'nın cenazesi, ailesince teslim alınarak, yarın akşam uçakla Trabzon'a getirilecek. Yalçınkaya, pazar günü Of ilçesinde toprağa verilecek.
Kaza, 30 Kasım gecesi, Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu muay thai dersi için Phuket Adası'na giden, Nijmegen Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, sürücüsü U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ve Hollandalı annenin 2 çocuğundan 1'i olan, Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ile Amine Halimi hayatını kaybetti.
CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın Trabzon'un Of ilçesindeki yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini beklerken, dün akşam saatlerinde Tayland'da başlatılan işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Taylandlı yetkililer, Yalçınkaya ailesiyle görüşerek, cenazenin teslim alınabileceğini iletti. Bunun üzerine Zehra'nın babası Mahmut Yalçınkaya ve halası Leyla Yalçınkaya da cenazeyi almak için Phuket'e hareket etti. Mahmut ve Leyla Yalçınkaya'nın, cenazeyi teslim alarak, yarın akşam saatlerinde Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
Öte yandan 1 haftalık hüzünlü bekleyiş arından Zehra Yalçınkaya'nın, pazar günü Of'a bağlı Uğuru köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından buradaki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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