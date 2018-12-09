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Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 13:31 | Son Güncelleme

TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimine yönelik çalışmalarda sona gelindi.

Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de

Selçuk BAŞAR/OF (Trabzon), (DHA) - TAYLAND'ın Phuket Adası'nda, 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesinin teslimine yönelik çalışmalarda sona gelindi. Yalçınkaya'nın cenazesi, bugün uçakla Trabzon'a gönderilecek. Zehra Yalçınkaya'nın halası Leyla Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür ederek, "Yalçınkaya ailesi adına, Zehra'nın cenazesinin getirilmesine yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Kaza, 30 Kasım gecesi, Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu muay thai dersi için Phuket Adası'na giden, Nijmegen Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre, sürücüsü U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ve Hollandalı annenin 2 çocuğundan 1'i olan, Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ile Amine Halimi hayatını kaybetti.
CENAZE İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Zehra Yalçınkaya'nın Trabzon'un Of ilçesindeki yakınları, cenazenin Türkiye'ye getirilmesini beklerken, Tayland'da başlatılan işlemlerin tamamlandığı belirtildi. Taylandlı yetkililer, Yalçınkaya ailesiyle görüşerek, cenazenin teslimi noktasında çalışmaları sonlandırdı. Zehra Yalçınkaya’nın cenazesi, bugün akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a getirilecek.
Ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'ndan teslim alınacak Zehra Yalçınkaya'nın, pazartesi günü Of ilçesine bağlı Uğurlu köyünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Zehra Yalçınkaya'nın halası Leyla Yalçınkaya, 10 gündür cenazenin teslim edilmesi için çaba harcadıklarını ve bu noktada kendilerine yardım eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkilerine teşekkür etti. Leyla Yalçınkaya, "Yalçınkaya ailesi adına, Zehra'nın cenazesinin getirilmesine yardımcı olan başta İçİşleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve yine çok yoğun çaba sarf eden Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de

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