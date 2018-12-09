HABER

Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.12.2018 20:57 | Son Güncelleme

CENAZE TRABZON'DA Tayland'ın Phuket Adası'nda, geçen 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi. Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'nda teslim alınan cenaze, daha sonra toprağa verileceği Of ilçesine götürüldü.

CENAZE TRABZON'DA

Tayland'ın Phuket Adası'nda, geçen 30 Kasım'da muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren ve Hollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, bu akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi. Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'nda teslim alınan cenaze, daha sonra toprağa verileceği Of ilçesine götürüldü.

Havalimanında gözyaşlarına hakim olamayan Zehra Yalçınkaya’nın babası Mahmut Çebi Yalçınkaya, cenazenin teslim alınması sürecinde yoğun çaba gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hollanda Dışişleri Bakanlığı yetkililerine teşekkür etti. Baba Yalçınkaya, "Biz Cuma günü haberi aldık, İrlandalı bir kız arkadaşı tarafından, Zehra’nın halasına bildirildi. Süreç bir süre devam ettikten sonra kızımın cenazesi buraya geldi. Bu süreç çok hızlı gelişmedi, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu devreye girdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu’na da çok teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde çok şey yaşadık ama ülkem adına çok mutlu oldum, çok çaba sarf ettiler. Konuşmakta zorlanıyorum" dedi.

Hepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlarHepsi ortaya çıktı! Altınları böyle saklamışlar
Aydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralıAydın'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de (2)Phuket'te, motosiklet kazasında ölen Zehra'nın cenazesi bu akşam Türkiye'de (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

Eski güzellik kraliçesi, 13 yaşındaki kızının bekaretini satışa çıkardı

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

MHP 152 belediye için adaylarını açıkladı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Erdoğan çok kızacak! Belediye Başkanı fena yakalandı

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova'nın finalini ağzından kaçırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

İlginizi Çekebilir

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Su sümbülleri Asi Nehri'ni kapladı! Uyarı geldi: İstilacı bir tür

Sedat Peker'e büyük şok

Sedat Peker'e büyük şok

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Çatı katında iğrenç olay! 'Kızlığı bozulmadı ki'

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye'de dehşet evi! Ailesini katletti

Dehşet evi! Ailesini katletti

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı! Kan donduran olay

'Biri senin biri Nurdan'ın' dedi, fotoğrafını çekip yolladı!

Hatay'da 10 gün önce ortaya çıktı! Evleri istila etti, halk tedirgin...

Tüm evleri bastı ama ne olduğunu bilen yok! Halk tedirgin...

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Zazadin Hanı ihtişamıyla konuklarını bekliyor

Silivri'de şaşırtan görüntü! Deniz suyu 25 metre çekildi

İstanbul'da çok konuşulacak fotoğraf! Görgü tanığı: Deprem...

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

'Pes' dedirten savunma! 'Eşlerimiz arasında dedikodu çıktığı için...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.