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Piar Araştırma seçim anketi sonucunu yayımladı! İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

SEÇİM HABERLERİ  | 26.12.2018 14:36 | Son Güncelleme

Piar Araştırma, yerel seçime yönelik yaptığı son seçim anketi araştırma sonucunu yayımladı. Seçim anketi sonuçlarına göre, İstanbul’da AK Parti’nin, Ankara’da CHP’nin adayı önde.

Piar Araştırma seçim anketi sonucunu yayımladı! İşte başkenti sarsacak anket sonuçları

Araştırma, 19-22 Aralık tarihlerinde İstanbul’da 3 bin 120, Ankara’da 1950 kişiyle görüşülerek yapıldı. Anketin hata payı yüzde 1,8 olarak açıklandı. Buna göre İstanbul’da AK Parti’nin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 36,5. CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 33’le Yıldırım’ı takip ediyor.

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Ankara’da ise İstanbul’un tam tersi bir durum var. Başkentte CHP’nin İYİ Parti’nin de desteğini alan adayı Mansur Yavaş yüzde 41,9’la ilk sırada. AK Parti’nin adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 35,2 olarak kayda geçti.

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Hala ak partinin oyu %40 üstünde ise halkın artık kendisini sorgulaması lazım. Halkı kuru soğana muhtaç edip, devletin bekasından dem vuranlara artık kimsenin inanmaması lazım. Her seçim öncesi İsraille veya diğer devletlerle çatışıyor gözüküp siyaset yapmağında artık insanlara gına getirmesi lazım. Ülkede yerli ve milli hiçbirsey kalmadı herşey satıldı. Şeker pancarı tarlada kalan Yozgatlı Maraşlı, Suriyeliler den geçilmeyen Kilisli Antepli oy veriyorsa artık yapacakta birşey yok. Herkes hak ettiği şekilde yönetilir.
mansur yavaşın bi başarısı bi hizmeti var mı?
HDP Büyükşehirlerde CHP İP ittifakını destekleyeceğini açıklamıştı Bakalım İP in ülkücüleri seçimden sonra HDP lilere koşarak"beraber iyi salladık" diyebileceklermi. CHP liler için sıkıntı deil zaten Onlar herevden bir kişi HDP ye vermeye alışık Ama biz sallamayacağız Kodumu Oturtucaz Bunu Seçim sonuçları açıklanmaya başladığında GÖRECEKSİNİZ!
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