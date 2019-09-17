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Picasso İzmir'de

17.09.2019 23:24 | Son Güncelleme

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergisi, 18 Eylül’de İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde açılıyor

Picasso İzmir'de

20. yüzyılın en büyük sanatçılarından İspanyol ressam Pablo Picasso’nun gösteri dünyasını konu aldığı eserlerinden oluşan sergisi, 18 Eylül’de İzmir Arkas Sanat Merkezi'nde açılıyor. 20. yüzyılın sanat dehası olarak kabul edilen, Kübizm akımının öncüsü İspanyol ressam Pablo Picasso’nun sahne sanatlarına yönelik çalışmalarını kapsayan, küratöryel bir kurguyla oluşturulan Picasso ve Gösteri Sanatı sergisinde; Paris Picasso Müzesi, Fondation Julio Gonzalez, Opera Garnier ve Brüksel’de yer alan Kontaxopoulos-Prokopchuk Koleksiyonu’ndan 83 eser yer alıyor.

Sergide ayrıca sanatçının yazarlar, şairler ve müzisyenler gibi pek çok sanatçıyla sürdürdüğü yakın bağları belgeleyen fotoğraflar yer buluyor. Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerdeki önemli kurumların yer aldığı Picasso-Méditerranée, kültürler arası etkileşimi amaçlayan, sergiler ve sempozyumlar bütünü olan organizasyonunun kapanış sergisini düzenlemek üzere Arkas Sanat Merkezi’ni seçerek, İzmir’de ilk kez Picasso sergisinin düzenlenmesine olanak verdi. 5 Ocak 2020’ye kadar açık kalacak olan sergi, Salı-Pazar günleri arasında saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilecek.

“Kültür-sanatı üreten bir iklim yaratmak istiyoruz”

Serginin tanıtımı için Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'in tarih boyunca birçok yeni fikrin, kültür ve sanatsal faaliyetin vücut bulduğu dünyanın önemli metropollerinden biri olduğuna dikkat çekti. Picasso-Méditerranée sergiler serisinin bir tesadüf olmadığını vurgulayan Soyer, "Bu sergi ile birlikte bizim Akdeniz çanağında hayata geçirmek istediğimiz çalışmalar doğrulanmış ve güçlenmiş oluyor. Kültür-sanatı tüketen değil birçok ekole ev sahipliği yapan, sanatın yedi dalında üretim yapan, buradan yeni ekollerin doğmasını sağlayacak bir iklim yaratmak istiyoruz. Bunu İzmir'in her noktasında, arka sokaklarında da yapmak istiyoruz" dedi.

Bambaşka bir Picasso

Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon, Picasso'nun Atatürk'le aynı yıl doğduğuna dikkat çekerek, "Picasso'nun bütün ihtişamıyla sergilenmesinin zamanıydı. Birkaç sene önce Türkiye'de Picasso ile ilgili sergiler yapıldı ama İzmir'de harika bir çalışmayla Picasso'ya bambaşka bir bakış açısı kazanacaksınız. Bu sergide Picasso'yu farklı bir bakışla irdeleyen ve ilk defa sergilenen eserler göreceksiniz. İki yıl önce başlayan Picasso-Méditerranée projesi kapsamında 70 sergi yaptık. İzmir'de bu sergiyle etkinliği kapatmak sıradan bir olay değil. Akdeniz'in sembol kentlerinden biri varsa o da bütün olumlu özellikleriyle bu da İzmir'dir. Yaşasın İzmir! Yaşasın Picasso" şeklinde konuştu.

Bale, boğa döğüşü ve sirk temaları öne çıkıyor

VOA Türkçe’nin sorularını cevaplayan Arkas Sanat Merkezi Direktörü Müjde Unustası, “Picasso’yu İzmir’e getirmek bizim hayalimizdi. Paris Picasso Müzesi Müdürü Laurent Le Bon da bizimle aynı heyecanı paylaşarak bir Akdeniz kenti olan İzmir’in Picasso-Méditerranée projesinde yer almasından çok büyük bir mutluluk duyacaklarını ifade etti. Yaklaşık üç sene önce bu maceraya adım attık. Bu sürede birçok toplantılar, sempozyumlar oldu. Biz kendi sergimizi kurgularken Picasso’nun biraz daha az bilinen yönünü ortaya çıkararak bu sergiyi hazırlamayı düşündük” dedi.

Sergide tabloların yanı sıra çeşitli kostüm tasarımlarının görülebileceğini belirten Unustası, Picasso’nun gösteri dünyasında önemli bir yer tutan bale, boğa döğüşü, sirk gibi temaların öne çıktığını ifade etti.

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