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Pidecide uyuşturucu satışına adli kontrol

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 17:22 | Son Güncelleme

Samsun’da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi.

Pidecide uyuşturucu satışına adli kontrol

Samsun’da bir pide salonunda uyuşturucu sattıkları ileri sürülen 2 kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda bir pide salonunda irtibatta olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini edindikleri C.O. ve Ü.D. isimli şahıslarla temas kuran 1 kullanıcı şahıs tespit etti. Soruşturma devamında C.O. ve Ü.D.’nin iş yerinde yapılan aramada 529 kapsül uyuşturucu madde etkisi doğuran sentetik ecza elde edildi. Gözaltına alınan C.O. ve Ü.D. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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