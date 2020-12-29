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Pierre Cardin hayatını kaybetti

29.12.2020 16:50 | Son Güncelleme:
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Efsane modacı Pierre Cardin 98 yaşında hayata veda etti.

Cardin moda dünyasının en büyük vizyonerlerinden biri olarak kabul ediliyordu.Ünlü modacı Pierre Cardin'in ailesi, Cardin'in Paris'in batısında bulunan Neuilly'deki bir hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Cardin 98 yaşındaydı.

2 Temmuz 1922'de İtalya'da doğan Pierre Cardin'in babası Fransız bir şarap tüccarıydı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Paris'e gelen Cardin, Paquin moda evinde modelist olarak çalışmaya başladı. Kısa süre sonra Christian Dior'a geçti ve burada "New Look" kreasyonunda görev aldı. Cardin 1950 yılında kendi moda evini açtı.

Pierre Cardin'in ölümüyle Fransa modanın en büyük vizyonerlerinden birini kaybetti. Cardin, Paco Rabanne ve André Courrèges ile birlikte fütüristik modanın kurucularından kabul ediliyor. Modayı geniş kitlelere taşıyan ilk isim olan Cardin, markasını dünya çapında tanınan bir moda imparatorluğuna dönüştürdü. İleri yaşlara kadar koleksiyon hazırlamaya devam etti. En başarılı kreasyonları atış tahtası desenli geometrik kesimli mini etekler ve vinil şeritli etekler oldu.

Fransa'nın en zengin isimleri arasında yer alan Pierre Cardin geriye dünya çapında yüzlerce fabrika ve lisans anlaşması bıraktı. Aralarında mobilya, madensuyu, pikap ve otomobilin de bulunduğu sayısız ürüne adını verdi.

dpa/AFP, BW/ET

©Deutsche Welle Türkçe

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