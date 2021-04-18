Pierre Curie kimdir? Pierre Curie ne zaman öldü? Pierre Curie neden öldü?

1895 tarihinde Maria Curie ile evlenen Pierre Curie, iki kız çocuğuna sahip oldu. Pierre Curie, Sorborne’da profesörlük görevine başladı ve aynı yıl Fransız Bilimler Akademisi’ne seçildi. Pierre Curie, 19 Nisan 1906 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonunu hayatını kaybetti.

PİERRE CURİE KİMDİR?

Pierre Curie, 15 Mayıs 1859 tarihinde Paris, Fransa’da dünyaya geldi. Bir doktor olan babası, ona, genç yaştan itibaren matematik ve fen alanlarında eğitim verdi. Sonra Curie, 1878’de diplomasını aldığı Sorbonne’da bulunan Fen Bilimleri Fakültesine girdi. Okula devam edebilmesi için gerekli olan paranın eksikliğinden dolayı, kendi araştırmasına dönene kadar, laboratuvar eğitmeni olarak çalıştı. 1895’te lisans diplomasını aldı ve fizik profesörü olarak atandı. Aynı yıl, kendisi gibi bir bilim insanı olan Maria Sklodowska ile evlendi. Sklodowska, evlendikten sonra Marie Curie olarak anılmaya başlandı.

Pierre Curie’nin kariyeri boyunca iki temel bilim partneri vardı: Eşi Marie ve erkek kardeşi Jacques. Jacques ile beraber Curie, kristalografiyi araştırdılar. Bunun sonucunda Curie, piezoelektrik etkiyi keşfetti. Ayrıca, belirli bir maddenin manyetik özelliklerinin, spesifik bir sıcaklıkta -günümüzde bu noktaya Curie noktası denmektedir- değiştiğini gösterdi.