Pierre Curie kimdir? Pierre Curie ne zaman öldü? Pierre Curie neden öldü?

1895 tarihinde Maria Curie ile evlenen Pierre Curie, iki kız çocuğuna sahip oldu. Pierre Curie, Sorborne’da profesörlük görevine başladı ve aynı yıl Fransız Bilimler Akademisi’ne seçildi. Pierre Curie, 19 Nisan 1906 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonunu hayatını kaybetti.
Pierre Curie, 15 Mayıs 1859 tarihinde Paris, Fransa’da dünyaya geldi. Bir doktor olan babası, ona, genç yaştan itibaren matematik ve fen alanlarında eğitim verdi. Sonra Curie, 1878’de diplomasını aldığı Sorbonne’da bulunan Fen Bilimleri Fakültesine girdi. Okula devam edebilmesi için gerekli olan paranın eksikliğinden dolayı, kendi araştırmasına dönene kadar, laboratuvar eğitmeni olarak çalıştı. 1895’te lisans diplomasını aldı ve fizik profesörü olarak atandı. Aynı yıl, kendisi gibi bir bilim insanı olan Maria Sklodowska ile evlendi. Sklodowska, evlendikten sonra Marie Curie olarak anılmaya başlandı.
Pierre Curie’nin kariyeri boyunca iki temel bilim partneri vardı: Eşi Marie ve erkek kardeşi Jacques. Jacques ile beraber Curie, kristalografiyi araştırdılar. Bunun sonucunda Curie, piezoelektrik etkiyi keşfetti. Ayrıca, belirli bir maddenin manyetik özelliklerinin, spesifik bir sıcaklıkta -günümüzde bu noktaya Curie noktası denmektedir- değiştiğini gösterdi.
Curie eşi ile birlikte, radyoaktif maddeler hakkındaki çalışmasını yürüttü ve çift, radyum ve polonyum elementlerini izole etmek için yetersiz laboratuvar ekipmanı ve ağır eğitim programlarının getirdiği zorlukların üstesinden geldi. Curieler, nükleer fizik ve kimya alanlarında daha sonraki çalışmalarının temelini oluşturan radyumun yeni özelliklerini tanımlamaya devam etti.
Pierre ve Marie Curie, radyasyonla ilgili çalışmaları için 1903’te Nobel Fizik Ödülü’nün yarısıyla ödüllendirildi. Ödülün diğer yarısı ise, Curieler’in araştırmasını bilgilendiren çalışmasından dolayı Henri Becquerel’e verildi. The Curies, 1903’te Londra Kraliyet Cemiyeti Davy Madalyası’yla da ödüllendirildi. 1905’te Pierre Curie, Bilimler Akademisi’ne seçildi.
Pierre Curie, 19 Nisan 1906’da Paris’te bir kazada öldü. Curie, caddeyi geçerken ayaklarını kaybetti ve bir at arabası tekerleklerinin altına düşerek ölümcül bir kafatası kırığı yaşadı. Öldüğünde 46 yaşındaydı.
Curie’lerin 2 kızı vardı, Irene ve Eve. Irene, bilim araştırmasında aile geleneğini devam ettirdi. Eşi Frederic Joliot ile beraber 1935 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü aldı. Eve Curie ise 1965’te Nobel Barış Ödülü’nü alan Amerikalı diplomat Henry Labouisse ile evlendi. Eve, annesinin ünlü ve ödüllü bir biyografisinin yazarıdır. New York’ta öldüğünde 102 yaşındaydı.