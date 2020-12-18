Adı İstanbul'da önemli bir tepeye verilen ve kendisini Türk dostu olarak tanımlayan Fransız subay Pierre Loti kimdir diye merak edenlere harika bir yazı derledik. Pierre Loti nerede diye düşünenler; yazımız tam size göre… Pierre Loti Biyografisi 1850 yılında Fransa'nın Rochefort kentinde Protestan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Batının Türk toplumu üzerinde kurduğu politikaları eleştiren Pierre Loti'nin asıl adı ise Louis Marie Julien Viaud'dır. Pierre Loti isminin yazara, kimi kaynaklara göre öğrencilik yıllarında; kimi kaynaklara göreyse, 1867 yılında yaptığı Okyanusya seferi sırasında Tahitili yerliler tarafından verildiği söylenir. Loti, egzotik iklimlerde yetişen egzotik bir çiçeğin ismidir. 17 yaşında Fransız Deniz Kuvvetleri'ne girer. Denizcilik eğitimini tamamladıktan sonra 1881'de yüzbaşı olur ve ilerleyen yıllarda terfi ederek albaylığa kadar yükselir. Fransız ordusu bünyesinde, Orta Doğu ve Uzak Doğu'ya gerçekleştirilen seferlerde yer alır. Buradan edindiği izlenimlerle hikayeler yazmaya başlar. 1876 yılında bir Fransız deniz subayı olarak ilk kez İstanbul'a gelen Loti, Osmanlı yaşam tarzından etkilenir ve bunu kitaplarına yansıtır. Kendini her zaman Türk dostu olarak niteleyen Loti, Balkan Savaşları ve 1. Dünya Savaşı'nda Avrupalılara karşı Türkleri savunur. İstanbul'da bulunduğu süre boyunca Eyüp Sultan'da yaşar. 1913

yılında yazdığı La Turquie Agonisante (Can Çekişen Türkiye) kitabıyla Batı politikalarını

eleştiren Loti aynı yıl devlet konuğu olarak Türkiye'ye geldiği zaman, Tophane Rıhtımı'nda büyük bir törenle karşılanarak Sultan Reşat tarafından sarayda ağırlanır. Loti’ye 1920 tarihinde “İstanbul Şehri Fahri Hemşerisi” unvanı verilir. Bir deniz subayı olarak yolu İstanbul’a düşen genç askerin İstanbul sevdasıyla gelen ilk romanı “Aziyade” edebiyat serüveninin de başlangıcı olur. O dönemin Osmanlı Devleti'nden kesitler sunduğu kitabı otobiyografik bir eserdir. İzlanda Balıkçısı, Madam Krizantem, Doğu Hayaleti ve Zavallı Bir Genç Subay belli başlı eserlerindendir. İsmi İstanbul’da bir tepeye, kahvehaneye ve bir caddeye verilerek ülkemizde ismi yaşatılmaktadır. Pierre Loti Tepesi Nerede? İstanbul’da eşsiz manzaranın tadına varmak isteyenlerin gitmeyi en çok tercih ettiği yerlerden bir tanesi de Pierre Loti tepesidir. Bu tepeye gitmek isteyen kişiler, arama motorundan Pierre Loti nerede ve nasıl gidilir sorularının yanıtını arar. Pierre Loti Tepesi, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde Haliç'e nazır bir tepedir. Burada eşsiz Haliç manzarası, tavşan adası ve turistik yerler gibi birçok şey bulabilirsiniz. Aracınızla gidecekseniz; Pierre Loti'ye giden arka bir yol bulunmaktadır. Bu şekilde tepeye gidebilir ve aracınızı otoparka bırakarak gezebilirsiniz. Anadolu Yakası'ndan araçsız gelenler ise; Üsküdar – Eyüp vapurlarına binerek rahatlıkla gidebilir. Vapur iskelesinden teleferiğe binerek tepeye çıkabilirsiniz. Otobüsle gelecekler ise; Pierre Loti'ye gitmek için Eyüp Sultan durağında inmeli ve oradan da teleferiğe binerek ulaşım sağlayabilir.