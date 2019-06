Pıhtı hayatı tehdit ediyor

Pıhtılaşmanın (tromboz) her yaştan 1000 kişiden birinin başına gelen bir sorun olduğunun altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, “Pıhtılaşma atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor” dedi.

Pıhtılaşma hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarından Opr. Dr. Murat Küsdül, “Bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatler pıhtı (tromboz) sorununa zemin hazırlıyor. Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye’de 30 bin kişi buna bağlı hayatını kaybediyor” bilgilerini verdi.

Dünya rakamının meme ve akciğer kanserinin toplamından daha yüksek olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Murat Küsdül, “Pıhtılaşma her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar kalp krizi veya inmeyle (felç) sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamardaki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşabiliyor. Ölüm veya kronik (kalıcı) hastalıklara yol açabiliyor” diye konuştu.