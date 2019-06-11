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Pıhtı hayatı tehdit ediyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Pıhtılaşmanın (tromboz) her yaştan 1000 kişiden birinin başına gelen bir sorun olduğunun altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr.

Pıhtı hayatı tehdit ediyor

Pıhtılaşmanın (tromboz) her yaştan 1000 kişiden birinin başına gelen bir sorun olduğunun altını çizen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Murat Küsdül, “Pıhtılaşma atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor” dedi.
Pıhtılaşma hakkında bilgi veren Medicana International Samsun Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanlarından Opr. Dr. Murat Küsdül, “Bilgisayar veya masa başında, yolculuklarda hareketsiz geçirilen saatler pıhtı (tromboz) sorununa zemin hazırlıyor. Her yıl dünyada 3 milyon, Türkiye’de 30 bin kişi buna bağlı hayatını kaybediyor” bilgilerini verdi.
Dünya rakamının meme ve akciğer kanserinin toplamından daha yüksek olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Murat Küsdül, “Pıhtılaşma her yaştan bin kişiden birinin başına gelen bir sorun. Atar veya toplardamar sistemlerinde gelişip kan akışını engelliyor. Atardamarlarda pıhtılar kalp krizi veya inmeyle (felç) sonuçlanabiliyor. Daha az bilineni olan toplardamardaki (bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki) kan pıhtılarıysa bulunduğu yerden koparak akciğere ulaşabiliyor. Ölüm veya kronik (kalıcı) hastalıklara yol açabiliyor” diye konuştu.

Her yaşta görülüyor
Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte birinin pıhtılar nedeniyle meydana geldiğini belirten Dr. Küsdül, “Her yaşta görülebilse de 60 yaşın üstünde ciddi oranda pıhtılaşma riski artıyor. Kadınlarda hamilelikte ve hamilelik sonrası emzirme döneminde sıklıkla karşılaşabiliyoruz. Doğum kontrol hapı kullananlarda daha yüksek oranlarda görülüyor. Sigara içimi, obezite, büyük ameliyatlardan (bilhassa ortopedi, cerrahi ameliyatları) sonra hareketsizlik (önleyici ilaç alınmamışsa) pıhtı oluşumuna zemin hazırlıyor” şeklinde konuştu.

Hastaların yarısına sessiz geliyor
Dr. Küsdül şöyle devam etti: “21’inci ve gelecek yüzyılın en büyük sorunu hareketsizlik olacak. Beyaz yakalı popülasyonumuz çok fazla. Bilgisayar oyunları nedeniyle çocuklarımız saatlerce bilgisayar başında, bacaklarını sarkıtmış şekilde hareketsiz duruyorlar. Hal böyleyken dünyada her 37 saniyede bir kişi bacaklarına oturan pıhtı ve bunun akciğerlere gitmesi nedeniyle hayatını kaybediyor. Sorun gerçekten büyük. Pıhtı atan hastaların yarısı hiçbir belirti hissetmiyor. Özellikle pıhtı miktarı az ya da küçük damarlardaysa fark edilmeyebiliyor. En sık görülen belirtilerse, etkilenen bacakta ağrı, şişme ve yürümeyle bu şikâyetlerin artması. Baldırı avucunuzla sıkınca hassasiyet artabiliyor. Bu belirtilere nefes darlığı, göğüs ağrısı ve derin nefes alırken ağrı eşlik ediyorsa oluşan pıhtı akciğerlere atmış olabilir.”

Akciğer tansiyonu yapıyor
Akciğerdeki pıhtıların ani tıkanmalara neden olabildiği gibi tedavi edilmezse kronikleşerek akciğer tansiyonunu yükseltip, kalp yetmezliği ve ölüme yol açabileceğine dikkat çeken Op. Dr. Murat Küsdül, “Akciğerdeki embolilerde ya ani ölümle yaşamınızı yitirirsiniz ya da doğru ve düzgün tedaviyle pıhtı eriyebilir, toparlayabilirsiniz. Belli bir oran da ki bu oran hiç az olmayan bir oran, kronikleşerek kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyona neden olabilir. Bu hastalık hızla ilerleyerek kalp yetersizliğine neden olur” açıklamasında bulundu.

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