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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık konser sonrası darbedilmişti! Sevindiren haber geldi...

22.12.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir eğlence mekanında uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan müzik grubu Piiz'in üyesi 38 yaşındaki Mehmet Dudarık'tan sevindiren haber geldi. Dudarık, Eskişehir’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Piiz grubundan yapılan açıklamada ise destek olanlara teşekkür edildi.

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık konser sonrası darbedilmişti! Sevindiren haber geldi...

Rock müzik grubu Piiz, 14 Aralık'ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki eğlence mekanında konser verdi. Konserin ardından saldırıya uğrayan grubun davulcusu Mehmet Dudarık, Ankara İbn-i Sina Hastanesi'nde kaldırıldı. Dudarık, buradan da Eskişehir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Dudarık, bugün taburcu edilirken, sürecin evde devam edeceği belirtildi.

Piiz grubu da sosyal medyadan taburcu haberini paylaşarak, “Mehmet'in dün çekilen MR sonuçlarının ardından tedavisinin evde devam edilebileceğine ve taburcu olmasına karar verildi. Adli sürecin takibindeyiz ve haber aldıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz” diye yazdı.

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Mehmet Dudarık’ın fotoğrafının paylaşıldığı açıklamada, destek olanlara teşekkür edilirken, adli sürecin yakından takip edileceği belirtildi. Açıklamada, “Davulcumuz Mehmet Dudarık bugün taburcu oluyor. Bildiğiniz üzere 14 Aralık’ta konser çıkısında bir vandal tarafından öldüresiye darp edilmişti. Mehmet, tedavisi evde devam etmek üzere bugün taburcu oluyor. Öncelikle; saldırının hemen ardından yoğun bakım tedavisi gördüğü Ankara İbn-i Sina Hastanesi ve akabinde sevk edildiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nin doktorları ve sağlık personeline teşekkür ederiz. Bu süreçte bizi arayıp soran, desteklerini her an yürekten hissettiren değerli dostlarımıza ve sevenlerimize de teşekkür borçluyuz. İyi ki varsınız. Umuyoruz ki adalet, bu gibi vahşi saldırıların tekrarlanmaması adına caydırıcı bir kararla tecelli edecek ve toplum vicdanına da bir nebze olsun su serpecektir. Pek yakında konserlerde ve daha neşeli günlerde görüşmek üzere” denildi. (DHA)

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Müzisyen hastane

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