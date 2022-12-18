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Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık yaşam savaşı veriyor! Konser sonrası saldırıya uğramıştı: Görüntüleri izleyince...

18.12.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da konser sonrası yumruklu saldırıya uğrayan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Dudarık'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırı anının detaylarını da anlattı.

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık yaşam savaşı veriyor! Konser sonrası saldırıya uğramıştı: Görüntüleri izleyince...

Ankara’da ‘ayağa basma’ bahanesiyle yumruklu saldırıya uğrayan ve yoğun bakıma kaldırılan Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık’ın ekip arkadaşı gitarist Doğa Usta, saldırıya ilişkin konuştu.

"KAFASINA O KADAR DARBE ALINCA MS’İ DE TETİKLENİYOR"

Dudarık’ın Multiple Skleroz (MS) hastası olduğunu belirten Usta, “Kafasına o kadar darbe alınca MS’i de tetikleniyor. Hâlâ yoğun bakımda” dedi.

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Usta, MS hastası olması nedeniyle Dudarık’ın MR’ının çekilemediğini, anestezi de verilemediğini belirtti. Olay anına ilişkin detayları da anlatan Usta, 14 Aralık’ta konser vermelerinin ardından mekandan ayrılmak üzere toparlandıklarını, Dudarık’ın ise bir çocukluk arkadaşının yanında kalmak istediğini söyledi.

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“AYAĞIMA NEDEN BASIYORSUN?”

Dans ederken birisinin Dudarık’ın yanına yaklaştığını, bu kişinin Dudarık’la çarpıştığını öğrendiklerini ifade eden Usta, çarpışmanın ardından bu kişinin “Ayağıma neden basıyorsun?” gibi bir ifade kullandığını ve Dudarık’ın özür dilediğini, bilerek olmadığını söylediğini anlattı.

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ARKADAŞININ ELMACIK KEMİĞİNİ DE PATLATMIŞ

Usta şunları söyledi:

“Sonra tartışma uzuyor. Başka biri parmak sallıyor. Sonrasında olay bitti gibi gözüküyor ve yukarı çıkıyorlar. Yukarıdaki kamera görüntüsünde şüpheli, Mehmet’in diğer arkadaşına yumruk atıyor. Onun da elmacık kemiği patlamış. Güvenlik görevlileri onunla ilgilenirken Mehmet telefonla arkadaşına ulaşmaya çalışıyor. Sonra Mehmet’e saldırıyor. Mehmet MS hastası. Kafasına o kadar darbe alınca MS’i de tetikleniyor. Halen yoğun bakımda. Saldıran kişiyi tanımıyor. Biz de tanımıyoruz. Hiç görmedik. Niye yaptığına anlam veremiyoruz. Önceden bir şey olması gerekiyor gibi hissediyorsun ama görüntüleri izleyince hiçbir şey yok. Sinir krizi gibi.”

SAFAF

NE OLMUŞTU?

Ankara’da B.B.K. isimli saldırgan, 14 Aralık’ta bir gece kulübünde konser veren Piiz grubunun üyelerinden Mehmet Dudarık’ı ‘ayağına bastığı’ gerekçesiyle darbetmişti. B.B.K, Dudarık’ın arkadaşını da saldırıda bulunmuştu. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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(AA)

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