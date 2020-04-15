Pik ve plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın açıkladığı pik ve plato dönemi nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüslü vaka sayısı, kaybedilen hastalar, yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayılarına dair yaptığı açıklamalarda son olarak “pik ve plato dönemi” beklendiğini ifade etti. Peki pik ve plato dönemi nedir? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek sorusu ile ilişkisi nedir?

PİK VE PLATO DÖNEMİ NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte televizyonda doktorların ve uzmanların kullandığı "pik yapmak" tabirindeki "pik" İngilizcede "zirve" anlamına gelen "peak" kelimesidir. "Peak yapmak" derken zirve yapmak, zirve noktasına ulaşmak" anlamları kastedilmektedir. Yani koronavirüs vaka sayılarının ulaşacağı en yüksek nokta ifade edilmektedir.

Son olarak Fahrettin Koca’nın bahsettiği plato ise koronavirüs vakalarının sayışsa çizelgesinde zirveye ulaşıldıktan sonra bir süre rakamların yükselmeyip aynı gitmesi yani çizgisel bir plato oluşmasıdır.

KORONAVİRÜS NE ZAMAN PİK YAPAR?

Uzmanlar ve doktorlar bu konuda genel olarak net bir tarih veremiyorlar ama son açıklamalarda Nisan sonu işaret ediliyor.: