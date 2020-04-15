Pik ve plato dönemi nedir? Bakan Koca’nın açıkladığı pik ve plato dönemi nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki koronavirüslü vaka sayısı, kaybedilen hastalar, yoğun bakımdaki ve entübe hasta sayılarına dair yaptığı açıklamalarda son olarak “pik ve plato dönemi” beklendiğini ifade etti. Peki pik ve plato dönemi nedir? Koronavirüs salgını ne zaman bitecek sorusu ile ilişkisi nedir?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile birlikte televizyonda doktorların ve uzmanların kullandığı "pik yapmak" tabirindeki "pik" İngilizcede "zirve" anlamına gelen "peak" kelimesidir. "Peak yapmak" derken zirve yapmak, zirve noktasına ulaşmak" anlamları kastedilmektedir. Yani koronavirüs vaka sayılarının ulaşacağı en yüksek nokta ifade edilmektedir.
Son olarak Fahrettin Koca’nın bahsettiği plato ise koronavirüs vakalarının sayışsa çizelgesinde zirveye ulaşıldıktan sonra bir süre rakamların yükselmeyip aynı gitmesi yani çizgisel bir plato oluşmasıdır.
Uzmanlar ve doktorlar bu konuda genel olarak net bir tarih veremiyorlar ama son açıklamalarda Nisan sonu işaret ediliyor.:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2 hafta içinde pik olmasını beklediklerini açıkladı.
Koronavirüse yakalanan Dr. Ahmet Faruk, koronavirüsün 25 Nisan gibi pik yapacağı mantıksız olmaz açıklamasında bulundu ve Ramazan Bayramı’nda virüsün gündemimizden düşeceğini umduğunu belirtti. * Bilim Kurulu üyesi, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İlhami Çelik, Nisan ayının 3. haftasında 'pik' yani zirve yapacağını tahmin ettiğini açıkladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Epidemiyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gül Ergör verdiği bir röportajda ülkelerin genellikle 1 ayda pik yaptığını bizim de 1 ayda ulaşılan sayının pik sayımız olmasını açıkladı.