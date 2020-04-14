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Pik yapmak ne demek? Koronavirüste pik noktası ne anlama geliyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 21:10 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türkiye'deki koronavirüs salgınının iki hafta içerisinde pik yapacağını açıklamasının ardından pik yapmak terimi nedir ve pik yapmak ne anlama gelir merak edilenler arasına girdi.

Pik yapmak ne demek? Koronavirüste pik noktası ne anlama geliyor?

Koronavirüs salgını sonrası sıklıkla kullanılan kelimelerden biri de pik yapmak oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlarken Türkiye'deki koronavirüs salgının 2 hafta içerisinde pik yapmasını beklendiklerini açıkladı. Bakan Koca'nın açıklaması sonrası pik yapmak terimi merak konusu oldu. Peki pik yapmak ne demek? İşte detaylar.

PİK YAPMAK NE DEMEK?

TDK , oyun, denizcilik, sanayi ve ekonomi terimi olan pik hakkında şu bilgileri veriyor:

Pik oyun terimi olarak "Maça" anlamında kullanılır.

Bir denizcilik terimi olarak ise "Geminin kıç tarafındaki bayrak serenine açılan üçgen biçimindeki yelken" anlamında kullanılır.

Aynı zamanda bir sanayi terimi olarak da kullanılabilen pik, "Dökme demir" anlamına gelir.

Aynı zamanda bir gelişmenin zirveye çıktığı an olarak da kullanılabilir.

Pik seviyesi ise "zirve noktası" anlamında kullanılır.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN PİK NOKTASI AÇIKLAMASI

Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüs vaka sayısında pik yapıp yapmayacağı yönünde gelen soruya, "Türkiye'de vaka artış hızı düşmekle birlikte yoğun bakım ve entübe edilen hasta sayısında artık bir duraklamaya girdiğini çok net görüyoruz. O nedenle sosyal medyada çok yayılan 0-21 oranından bahsediliyor. Türkiye artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği önümüzdeki dönemde plato çizmeye geldiği için oran birbirine çok yakın. Önümüzdeki dönemde ölüm oranları düştüğünde bu tablonun farklılaştığını çok net görmüş oluruz. Artık burada bir duraklama dönemine, piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz. Bunu çok net söyleyebiliriz bir kayıtla, tedbirlere sıkı uymaya devam eder yeni bir dalga oluşmazsa seyrin nasıl oluşacağını biz biliyoruz." şeklinde açıklamada bulundu.

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