Pikap, duvarı deldi: 2 yaralı

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap duvardan içeri girdi, 2 kişi hafif yaralandı.
Kaza, Elazığ-Bingöl yolu Kovancılar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 732 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir oto bakım servisinin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın kabin kısmı duvarı delerek tamamen içeri girdi.
Kazada pikapta bulunan 2 kişi hafif yaralanarak ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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