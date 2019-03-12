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Pikniğe giden 5 kişinin, çadırda cesedi bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 07:56 | Son Güncelleme

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ Karataş sahilinde kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybeden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları zihinsel engelli Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi.

Pikniğe giden 5 kişinin, çadırda cesedi bulundu (3)

CENAZELER ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ
Karataş sahilinde kurdukları çadırda karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybeden Habib Topaluğurlu, oğlu Murat Topaluğurlu, yeğeni Yusuf Topaluğurlu, komşuları zihinsel engelli Ali Turan ve Zeki Kılınçcı'nın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna getirildi.
Ölenlerden Yusuf Topaluğurlu'nun kardeşi Ahmet Topaluğurlu, kendisinin de ağabeyi ile balık tutmaya gitmeyi düşündüğünü, ancak işlerinden dolayı gidemediğini söyledi. Ağabeyi, amcası, amcasının oğlu ve zihinsel engelli 2 komşusunun 8 Mart Cuma günü Karataş ilçesi Tuzla Aydınlar sahiline gittiğini anlatan Topaluğurlu, "Cumartesi akşam görüntülü olarak konuştuk. İyi olduklarını, her şeyin yolunda olduğunu söylediler. Pazar günü aradığımızda telefonlarına ulaşamadık. Pazartesi günü de aradım, açmadı. Şüphe düştü içimize. Daha fazla dayanamayıp, teyzemin oğlu ile gittik. Tuzla Aydınlar sahiline vardım. Araba sahilden yaklaşık 1,5 kilometre uzakta. Kumun içinde arabayı götürdüm. Ve oraya gittiğimde bir vahşet ile karşılaştım" dedi.
'ÇADIRA GİRDİĞİMDE CENAZELERİ İLE KARŞILAŞTIM'
Çadıra gittiği zamanlar, kendisini ağabeyinin karşıladığını aktaran Topaluğurlu, "Deli doluydu, arabasını da yeni almıştı. 'Bu arabayı niye buraya getirdin' derdi. Bir baktım kimsede ses soluk yok. Şüphelendim, içime kurt düştü. Çadırın fermuarını açtığım zaman, içeride hepsinin cenazesi ile karşılaştım. Havalandırmaları açtım, bir yaşama umudu ile ama hepsinin ölü olduğunu gördüm. Güvenlik birimlerine başvurdum. Ambulans geldi, jandarmamız geldi. Oraya devamlı gidip geldiklerini biliyorduk. Arada bir biz de gidiyorduk. Bu gittiklerinde ben de beraber gidecektim. Yaptığım işlerimden dolayı gidemedim. Yoksa şu an 6'ıncı cenaze de ben olacaktım. Bir amcam, bir amca oğlum, bir ağabeyim; 3 kanımız gitti. Mahallemizden yine iki arkadaşımız gitti" diye konuştu.
Ölen 5 kişinin, otopsi işlemlerinin ardından, bugün merkez Seyhan ilçesindeki Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

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Pikniğe giden 5 kişinin, çadırda cesedi bulundu (3)Pikniğe giden 5 kişinin, çadırda cesedi bulundu (3)

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