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Pikniğe giden çocuk suda boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 13 yaşındaki çocuk, Atatürk Baraj Gölü’ne düşerek boğuldu.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 13 yaşındaki Eren Çelen, piknik yapmak için okul arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısına gitti.

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde okul arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden 13 yaşındaki çocuk, Atatürk Baraj Gölü’ne düşerek boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 13 yaşındaki Eren Çelen, piknik yapmak için okul arkadaşlarıyla birlikte Atatürk Baraj Gölü kıyısına gitti. Oyun oynamak için suya giren Çelen, kısa süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çocuğa ulaşamayınca sualtı polislerine haber verdi. Dalgıç polisler, suda yaptıkları aramada çocuğun cesedine ulaştı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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