Pikniğe gitmek için evden çıktı, Kızılırmak'ta cesedi bulundu

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)-KIRIKKALE'de dün 'pikniğe gidiyorum' diyerek evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Ahmet Cevizoğlu'nun (43) Kızılırmak'ta cesedi bulundu.

Kırıkkale'de bir mobilya mağazasında çalışan evli ve 2 çocuk babası Ahmet Cevizoğlu, dün sabah pikniğe gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı. Eve dönmeyen Ahmet Cevizoğlu'nun yakınları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine polis ekipleri dün akşam saatlerinde başlattıkları arama çalışmasında, Ahmet Cevizoğlu'na ulaşamadı. Bugün sabah yeniden başlatılan çalışma kapsamında vatandaşlar Kızılırmak kenarında kıyafet olduğunu fark etti. Durum polise bildirildi. Irmakta arama yapan Kırıkkale Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri, bir erkek cesedine ulaştı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin kayıp Cevizoğlu'na ait olduğu belirlendi. Ahmet Cevizoğlu'na ait ceset otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ahmet Cevizoğlu'nun serinlemek için ırmağa girip, boğulduğu üzerinde durulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



