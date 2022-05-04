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  4. Pikniğe gitmişlerdi... Her şey bir anda oldu! Ekipler tarafından kurtarıldılar

Pikniğe gitmişlerdi... Her şey bir anda oldu! Ekipler tarafından kurtarıldılar

04.05.2022 17:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bir grubun piknik için gittikleri kanyonda akılalmaz bir olay yaşandı. Piknik yapmak üzere Kapıkaya Kanyonu'na giden ve su seviyesinin yükselmesiyle kayalıklarda mahsur kalan 7 kişilik grup, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaşanan olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Pikniğe gitmişlerdi... Her şey bir anda oldu! Ekipler tarafından kurtarıldılar

Kent merkezinden piknik yapmak için Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu'na giden 3'ü kadın 7 kişilik grup, Çakıt Çayı kıyısında oturmaya başladı.

SU SEVİYESİNİN YÜKSELDİĞİNİ FARK ETTİLER

Bir süre sonra su seviyesinin yükseldiğini fark eden piknikçiler, kayanın üzerine çıkıp, çevredekilerden yardım istedi.

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Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, halatlarla ulaştıkları 7 kişiyi kıyıya çıkardı.

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Yaralanan olmazken, kurtarılanlardan bazılarının sağlık durumu ekipler tarafından kontrol edildi. (DHA)

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Adana
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