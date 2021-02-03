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Piknik alanında cinayet

03.02.2021 09:03 | Son Güncelleme:
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Piknik alanında cinayet

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.Alınan bilgiye göre, olay, Bolatlı Mahallesi, Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi silahla öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, olay, Bolatlı Mahallesi, Berdan Barajı piknik alanında meydana geldi. Gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Sezer Postal ile (37) aynı mahallede ikamet eden M.K. (60) tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sezer Postal göğsünden silahla ağır yaralandı.
Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Sezer Postal, olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sezer Postal kaldırıldığı hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra evli ve 4 çocuk babası M.K. gözaltına alındı.

Piknik alanında cinayet

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