HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piknik alanında korkutan yangın

Piknik alanında korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 10:44 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy korusunun yakınında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy korusunun yakınında dün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından piknik alanına 1 metre kala söndürüldü.
Olay, Sakızköy Korusu yakınında bulunan alanda meydana geldi. Çöplük alandan çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyürken, yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yangına müdahale etti.

Orman İşletme desteğe geldi
Yangının rüzgarın şiddetiyle hızla büyümesi sebebiyle Lüleburgaz İtfaiyesi 2 arazöz ve bir su tankeri ile müdahalede bulunurken, desteğe gelen Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de 2 arazöz ile söndürme çalışmalarına katıldı.

Piknik alanına 1 metre kala söndürüldü
Ekiplerin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın, piknik yapılan Sakızköy Korusu mesire alanına 1 metre mesafe kala durduruldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yanan alanda soğutma çalışmalarına başlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor Kanal 7'de şeytanı oynamıştı! Bu halini görenler kim olduğunu tanıyamıyor
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?KPSS lisans sınav soruları ve cevapları yayınlanıyor mu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Vali'den karantinaya uymayanlara ilginç uyarı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Trump'ın damadı açıkladı! Suudi Arabistan'dan İsrail kararı
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yunanistan Başbakanı'ndan küstah tehdit!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Yılın bombası! Visca ile anlaşma sağlandı!
Türk sinemasının usta isminden acı haber
Türk sinemasının usta isminden acı haber
İlginizi Çekebilir
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Selçuk Tepeli canlı yayında öyle bir şey dedi ki...
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Müzik yasakları ne zaman başlayacak?
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Kafe ve restoranlarla ilgili yeni genelge
Diğer Haberler
Antalya'da intihar girişimi! Film gibi izlediler
Endişe dolu anlar! Film gibi izlediler
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı! (Hangi saatlerde sokağa çıklamaları yasak?)
Mardin'de 65 yaş ve üstü için kısıtlama kararı!
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı: 30 milyon lira vermeye hazırım
'Dünyanın en saçma binasına' talip çıktı
Hastaneden çalınmıştı! 2.5 yaşındaki çocuğun akciğer cihazı bulundu
2,5 yaşındaki çocuğun hayatıyla oynamışlar!
Kayseri'de 6 bin yıllık 'idol' bulundu
Kayseri'de bulundu! 6 bin yıllık
Diyarbakır'da kola bağımlısı genç şaşırtıyor! Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
Günde 5 litre kola ve 50 lira yevmiye ile çalışıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.