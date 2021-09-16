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Piknik alanında silahlı saldırı! Bacağından vurup kaçtılar

16.09.2021 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da 32 yaşındaki Ramazan Keleş, gittiği piknik alanında bacağından vuruldu. Silahlı saldırıya uğrayan Keleş'i vuran kişinin kimliği belirlenemedi. Saldırıya uğrayan kişinin sabahın ilk saatlerinden itibaren alkol almaya başlaması ise dikkat çekti.

Piknik alanında silahlı saldırı! Bacağından vurup kaçtılar

Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Kahveci Bulvarı Devlet Su İşleri Piknik Alanı'nda meydana geldi. Ramazan Keleş, kimliği belirsiz kişi tarafından silahla bacağından yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Keleş, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

TANIMADIĞI KİŞİ TARAFINDAN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Kısa sürede olay yerine gelen ambulansa alınan Keleş, ilk müdahalesinin ardından Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş, olay yerinde polise verdiği ilk ifadesinde, sabah saatlerinde piknik alanına gelip alkol aldığını, tanımadığı bir kişinin ise tabancayla ateş açtığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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DHA

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Adana
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