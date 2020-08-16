HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti

Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2020 21:14 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Piknik ateşi 1 hektarlık alanı kül etti

Şehitkamil ilçesinde piknik alanında çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

"YANGINLAR YÜZDE 90 İNSAN KAYNAKLI"

Gaziantep Orman İşletme Müdürü Köksal Kaya, yaptığı açıklamada, yangınların piknik ateşinden kaynaklı olduğunu düşündüklerini kaydederek, “Bu yangınımız Kıraçtepe Ormanımızın dış tarafından çıktı ve yaklaşık 1 hektarlık alanda örtü yangını şeklinde devam etti. Sonrasında bizim ekiplerimiz ile Büyükşehir Belediye ekipleri müdahale etti şu anda yangın kontrol altına alındı. Maalesef yüzde 90 gibi yangınlar insan kaynaklı. Bugünde pazar olduğu için büyük ihtimal anızlardan kaynaklı onun dışında piknik ateşlerinden kaynaklı olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kontrol altına alınan yangınlarda soğutma çalışması sürerken jandarma ise inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREski aşkını başkasının kollarında unuttuEski aşkını başkasının kollarında unuttu
İzne gelen uzman çavuş, denizde boğulduİzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri neler?Bunyavirüs nedir? Bunyavirüs nasıl bulaşır ve belirtileri neler?

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olayda yeni gelişme! Serbest bırakıldı
İğrenç olayda yeni gelişme! Serbest bırakıldı
Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Murat Kalko etkisiz hale getirildi
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Radamel Falcao takımdan ayrılıyor! İşte yeni takımı...
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
Yargıtay'dan emsal karar! Zararı noter ödeyecek
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
İl il alınan yeni koronavirüs önlemleri
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret
Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

İlginizi Çekebilir

Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Genç hemşire koronavirüs nedeniyle görme duyusunu kaybetti
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Joe Biden'a tepki yağıyor: Türkiye'nin demokratik iradesine saldırıdır
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Açıklamalar peş peşe geldi! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
Bakan Koca'dan anne ve babalara kritik çağrı
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü
İstanbul'dan acı haber geldi! Yaralı polis memuru şehit düştü

Diğer Haberler

İstanbul'da sokakta satılan yiyecekler tehlike saçıyor! Salmonella bakterisi tespit edildi
İstanbul'da sokakta satılan yiyecekler tehlike saçıyor! Salmonella bakterisi tespit edildi
Samsun'da acı olay! İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
İzne gelen uzman çavuş, denizde boğuldu
Adıyaman’da 64 adres karantinaya alındı
Bir günde 64 adres karantinaya alındı
Başhekimden koronavirüs uyarısı: Bu reçeteyi belki şu an önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın
Başhekimden koronavirüs uyarısı: Bu reçeteyi belki şu an önemsemiyorsun, umarım pişman olmazsın
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
16 Ağustos 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.