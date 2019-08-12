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Piknik ateşi ormanı yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, mesire alanında piknikçiler yaktıkları ateşi söndürmeyince yangın çıktı.

Piknik ateşi ormanı yaktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, mesire alanında piknikçiler yaktıkları ateşi söndürmeyince yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında, 5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.
Yangın, Yörükselim Mahallesi'ndeki Arslanbey Mesire Alanı'nda çıktı. Mesire alanına piknik yapmaya gelenler, giderken yaktıkları ateş söndürmedi. Rüzgarın etkisiyle küçük kıvılcımlar, ormanlık alanda kuru otları tutuşturunca yangın çıktı. Yangın hızla büyürken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, başlattıkları çalışmayla yangını kısa sürede söndürdü. Yangında 5 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü belirlendi.
2 GÜNDE 5 YANGIN
Öte yandan, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olan Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis ve Hatay'da 2 günde insan kaynaklı 5 yangın çıktığı bildirildi. Yangınlar fazla büyümeden müdahale edildiği ve bölge müdürlüğüne bağlı ekiplerin yangınlara karşı 24 saate esasına göre 70 noktada gözetleme yaptığı kaydedildi.

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