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Piknik dönüşü fark ettiler, şok yaşadılar! "Bize zehirli olduğunu söylediler"

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Ağrı'da ailesini hafif ticari aracıyla pikniğe götüren Mehmet Kızıl, piknik dönüşü aracın içerisinde yılan olduğunu fark etti. Piknik dönüşü kilimin arasında hafif ticari araca giren yılan, itfaiye ekibi tarafından uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yılanın piknikte serdikleri kilimin içinden çıktığını söyleyen sürücü Mehmet Kızıl’ın oğlu Volkan Kızıl, "Yılan küçük bir yılandı ama bize zehirli olduğunu söylediler. Türünün ne olduğunu bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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