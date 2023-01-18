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  4. Piknik keyfi kabusa döndü! Yediği tavuk yüzünden 8 ay boyunca yürüyemedi

Piknik keyfi kabusa döndü! Yediği tavuk yüzünden 8 ay boyunca yürüyemedi

18.01.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda zehirlenmeleri çok tehlikeli durumlara yol açabiliyor. Severek tükettiğimiz birçok yiyecek ölümcül sonuçlara neden olabiliyor. Malatya'da yaşayan Rümeysa Bingöl, arkadaşlarıyla yaptığı piknikte yediği tavuktan zehirlendi. Rümeysa , yediği tavuk nedeniyle tam 8 ay boyunca yürüyemedi.

Piknik keyfi kabusa döndü! Yediği tavuk yüzünden 8 ay boyunca yürüyemedi

Malatya’da yaşayan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Rümeysa Bingöl, ay önce arkadaşlarıyla birlikte pikniğe gitti. Piknikte güzel bir gün geçiren Bingöl bir süre sonra ise rahatsızlanarak kentteki bir hastaneye kaldırıldı. Buradaki tedavisinin ardından taburcu edilen Bingöl gece saatlerinde tekrar fenalaştı. Kollarında başlayan güç kaybını kısa sürede vücudunun tamamında hisseden genç kız yürüme hareketi kısıtlanırken, ailesi tarafından getirildiği götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

PİKNİKTEN SONRA KOLUNDA VE AYAKLARINDA UYUŞMA BAŞLADI

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Arkadaşlarıyla gittiği pikniğin kabusa döndüğünü kaydeden Rümeysa Bingöl, "Geçtiğimiz yıl 24 Mayıs’ta okulda arkadaşlarımızla pikniğe gittik. Diğer gün kolumda ve ayaklarımda uyuşma başladı. Bir süre sonra kol ve ayaklarımı hiçbir şekilde oynatamadım. Üniversite hastanesine gittiğimizde kas gevşetici iğne yaptılar o da vücudumda olan zehri daha çok yaymış. Gece ayağa kalkmak isterken yere yığıldım kalkamadım. Eğitim Araştırma Hastanesi geldik bütün tetkikler yapıldı ama sonuçlar temiz çıktı. Gözetim altına aldılar o zaman solunum kaslarım gitti sonrasında yoğun bakıma alınarak entübe edildim. 22 günü entübe olarak üzere dört buçuk ay boyunca yoğun bakımda kaldım. Daha sonra fizik tedavi servisine geldim. Burada da hocalarımız bana destek oldular. Ayağa kalkmama, yürümeme yardımcı oldular. Şuanda adım atabiliyorum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez. Hiç adım atamayacağımı düşünüyordum. Adım atmaya başladığım zamanın mutluluğu tarif edilmez" dedi

DÖRT BUÇUK AY YOĞUN BAKIMDA KALDI

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Rümeysa’nın piknikte yediği yemek sonrası rahatsızlandığını kaydeden baba Şükrü Bingöl ise “Kızım Mayıs ayında arkadaşlarıyla gittiği piknik sonrasında bir anda rahatsızlanarak kas güçlerini kaybetti. Önce sağ kolda daha sonra elde ve ayaklarda güçsüzlük oluştu. Biz de üniversite hastanesine gittik orada herhangi bir şeyi olmadı diye geri gönderdiler. Aynı günün gecesinde de kızım ayağa kalkamaz durumda Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdık. Daha sonra acil olarak yoğun bakım ünitesine aldılar. Dört buçuk ay yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi ünitesine aldırdılar. Üç buçuk aydır da fizik tedavi ünitesine tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 4 gündür ayağa kalkıp yürümenin heyecanı ve mutluluğu var bizde. Şuanda yapılan tedavilerin neticesini görerek kızımın yeniden ayağa kalkacağı günü iple çekiyoruz. Hastane yetkililerine doktorlardan, fizik tedavi uzmanlarına bütün çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

TAVUK VE KONSERVE ZEHİRLENMELERİ CİDDİ SONUÇLARA NEDEN OLABİLİYOR

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Rümeysa’nın rahatsızlığına sebep olan durumun gıda zehirlenmesi olarak değerlendirdiklerini aktaran Fizyoterapist Tuğba Karabulut da, "Rümeysa’nın tedavisi yaklaşık 4 aydır fizik tedavi rehabilitasyon merkezimizde devam ediyoruz. Rümeysa hastanemize botulinum toksini nedeniyle başvurdu. Öncesinde yoğun bakım süreci geçirdi. O süreçte solunum kasları, yüz kasları, yutmasını ve bütün vücudunu hareket etmesini sağlayan bütün kaslarında belirgin güç kayıpları yaşadı. Genel durumu stabil hale geldikten sonra da kas iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavi edilmesi için fizik tedavi kliniğimizde tedavi gördü. O dönemden itibaren uygun fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemleriyle çok büyük ilerlemeler kaydettik. Rümeysa’nın rahatsızlığına sebep olan durum gıda zehirlenmesi, tavuk yemesiyle gelişen toksik olay sebebiyle oluyor. Botulinum toksin konserve zehirlenmeleri, tarihi geçmiş gıdalar sağlıklı besin zinciri tamamlanmamış protein ürünleri, et ve süt ürünleri bunlardan sebep gerçekleşiyor" şeklinde konuştu

“ARTIK BAĞIMSIZ KENDİ ADIMLARINI ATMAYA BAŞLADI”

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Rümeysa’nın yaklaşık 8 ay sonra yeniden yürümeye başladığını belirten Fizyoterapist Talha Ersöz de, “Rümeysa servisimize 4 buçuk aylık bir yoğun bakım sürecinden sonra geldi. Fizik tedavi servisine geldiğinde dört ekstremitenin kuadriplejide Hareket eksikliği ile buraya geldi. yaklaşık 3 buçuk aydır servisimizde gerekli rehabilitasyon hizmetlerini kendisine verdik. Beraber egzersizlerimize devam ettik. Bugün geldiğimiz aşamada artık bağımsız bir şekilde kendi adımlarını atmaya başladı" diye konuştu

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme yoğun bakım tavuk piknik

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