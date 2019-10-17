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Piknik masasını salıncak yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

AMASYA'da, piknik için gittikleri göl kenarında, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara asıp, müzik eşliğinde sallanan arkadaş grubunun görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.

Piknik masasını salıncak yaptılar

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA'da, piknik için gittikleri göl kenarında, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara asıp, müzik eşliğinde sallanan arkadaş grubunun görüntüleri, sosyal medyada ilgi gördü.
Amasya'da yaşayan ve şirkette çalışan 6 arkadaş, piknik yapmak için Taşova'daki Boraboy gölü kenarına gitti. Arkadaş grubu, oturma bölümü olan ahşap masayı halatlarla ağaçlara astı. Salıncağa dönüştürdükleri piknik masasına oturan grup, daha sonra müzik eşliğinde sallanmaya başladı. Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden arkadaş grubu, videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

FOTOĞRAFLI

Piknik masasını salıncak yaptılarPiknik masasını salıncak yaptılarPiknik masasını salıncak yaptılarPiknik masasını salıncak yaptılar

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