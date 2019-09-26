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Piknik tüpü patladı, yaşlı kadın feci şekilde öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 13:58 | Son Güncelleme

Adana’da 80 yaşındaki yaşlı kadın, evinin avlusundaki piknik tüpünün patlaması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 851 sokaktaki iki katlı evin avlusunda meydana geldi.

Adana’da 80 yaşındaki yaşlı kadın, evinin avlusundaki piknik tüpünün patlaması sonucunda feci şekilde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 851 sokaktaki iki katlı evin avlusunda meydana geldi. Tek başına yaşayan İmmihan Savcu, sabah kalkıp kendisine kahvaltı hazırlamak istedi. Avluya koyduğu piknik tüpünün de gazını açtı ancak içeri girip kibrit almaya gitti. Bu sırada tüpü açık bıraktığını unutup kahvaltılık ve diğer malzemeleri hazırlamaya başladı. Daha sonra da piknik tüpüne çay koymak için kibriti yakınca patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yaşlı kadının uzuvları koptu. Patlama sesini duyan vatandaşlar eve geldiğinde yaşlı kadını yerde kanlar içinde görüp, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaşlı kadının uzuvlarının kopmasına rağmen kalbinin çalıştığını tespit etti.
Adana Şehir Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tüp patlaması sonucu evin birinci ve ikinci katında maddi hasar meydana gelirken, bütün camlar da kırıldı.
Yaşlı kadının demir döküm işi yapan 51 yaşındaki oğlu Osman Savcu, "Ben ikinci katta oturuyorum. İşteyken ağabeyim aradı tüpün patlayarak annemin öldüğünü söyledi. Annem sabah kahvaltı yapmak için tüpü açık bırakmış kibriti de ateşleyince tüp patlamış. Evde maddi hasar var ama bunun bir önemi yok benim için annemi kaybettim" dedi.
Polis tüp patlamasıyla ilgili inceleme başlattı. Yaşlı kadının cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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