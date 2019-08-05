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Piknik tüpü yüzüne patladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 16:29 | Son Güncelleme

Hatay’da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü, mısırcının yüzüne patladı.

Hatay’da seyyar süt mısır arabasında bulunan piknik tüpü, mısırcının yüzüne patladı. Yüzü yanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Antakya ilçesi Saray Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyyar süt mısır tezgahının içinde bulunan ve gaz kaçağı olduğu tahmin edilen piknik tüpü, satıcının kapağı açmasıyla patladı. Yüzü yanan mısırcı olay yerine çağrılan ambulansla Antakya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yüzünden hafif yanıklar oluşan genç mısırcının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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