Piknik Yaparken 50 Milyon Yaşında Fosil Buldu

Uzaktan bakınca sıradan bir taş parçasını andıran kütle, içinde yüzlerce küçük deniz canlısını barındıran bir fosil. Fosil, Şırnak’ın Eruh ilçesine bağlı Çırav Dağı’nda ailesiyle pikniğe giden D.Ü. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Bektaş tarafından tesadüfen bulundu. Bektaş, fosili nasıl bulduğunu VOA Türkçe’ye şöyle anlattı; “Ben bu fosili Şırnak Eruh Çırav Dağı mevkiinde buldum. Oraya piknik yapmaya gitmiştik. Ben de bir biyolog olduğum için merak edip etrafımı gözlemliyordum. Bu sırada bu taşlar gözüme çarptı. Bunları yanıma aldım, belki hangi canlıya ait olduğunu, kaç yıllık olduğunu bulurum diye. Eskiden buraların denizlerle kaplı olduğunu biliyordum. Fazla fosil olduğunu tahmin edebiliyordum. Bunların açığa çıkarılmasını istedim. Araştırma yapılırsa eminim çok daha fazla ve değişik şeyler bulunur.”

Bektaş, fosili öğrencisi olduğu Dicle Üniversitesi’ne götürdü. Yapılan incelemede fosilin 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi. Fosil, Fen Fakültesi bünyesinde kurulan müzede sergilenmeye başlandı.

D.Ü. Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bölgenin daha önce denizlerle kaplı olmasından dolayı deniz canlısı fosillerinin bulunmasının sürpriz olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Prof. Satar, “Bu fosilimiz eosen dönemine ait. Bunlar da 55 ile 33 milyon yıl arasındaki tarihi kapsıyor. Burada bulunan fosilin 50 milyon yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bizim için çok sürpriz değil. Daha önce biliyorsunuz Anadolu sular altındaydı, ülkemiz yükseldikçe fosiller oluştu. O dönem burada yaşayan canlıların fosilleri bunlar” dedi.

Fosilin bulunduğu bölgenin daha önce çatışmalar nedeniyle kapalı olduğunu belirten Satar, bölgede araştırma yapılması halinde yeni bulgular bulunabileceğini söyledi. Satar, “Orası daha önce terör bölgesiydi, çatışmalar vardı, şimdi duruldu. Şimdi daha iyi, daha düzgün çalışmalar yapabileceğiz. Belki yeni şeyler bulabiliriz, belki hiç görülmemiş fosilleri bulabileceğiz belki. Tahmin ettiğimiz yapıdaki canlıları bulacağız büyük ihtimalle. Buranın yapısını bildiğimiz için oradaki canlılarda benzer canlılar olacaktır. Eosen dönemine ait fosiller bulacağız. Daha çok şeyler bulacağımıza eminim. Farklı şeyler bulursak, dünyanın ilgisini buraya çekilebilir” diye konuştu.

Haberin duyulmasının ardından, elinde benzer fosil olan birçok kişi Satar’ı arayarak bilgi aldı. Fakültede sergilenen fosili merak eden çok sayıda kişi okulu ziyaret ediyor.

