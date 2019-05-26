HABER

Piknik Yaparken 50 Milyon Yaşında Fosil Buldu

26.05.2019 00:47 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi öğrencisi Büşra Bektaş’ın, Şırnak’ın Çırav Dağı’nda piknik yaparken bulduğu fosil, 50 milyon yıllık deniz canlısına ait çıktı. Fosil, Dicle Üniversitesindeki müzede sergilenmeye başlandı

Piknik Yaparken 50 Milyon Yaşında Fosil Buldu

Dicle Üniversitesi öğrencisi Büşra Bektaş’ın, Şırnak’ın Çırav Dağı’nda piknik yaparken bulduğu fosil, 50 milyon yıllık deniz canlısına ait çıktı. Fosil, Dicle Üniversitesindeki müzede sergilenmeye başlandı.

Uzaktan bakınca sıradan bir taş parçasını andıran kütle, içinde yüzlerce küçük deniz canlısını barındıran bir fosil. Fosil, Şırnak’ın Eruh ilçesine bağlı Çırav Dağı’nda ailesiyle pikniğe giden D.Ü. Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Büşra Bektaş tarafından tesadüfen bulundu. Bektaş, fosili nasıl bulduğunu VOA Türkçe’ye şöyle anlattı; “Ben bu fosili Şırnak Eruh Çırav Dağı mevkiinde buldum. Oraya piknik yapmaya gitmiştik. Ben de bir biyolog olduğum için merak edip etrafımı gözlemliyordum. Bu sırada bu taşlar gözüme çarptı. Bunları yanıma aldım, belki hangi canlıya ait olduğunu, kaç yıllık olduğunu bulurum diye. Eskiden buraların denizlerle kaplı olduğunu biliyordum. Fazla fosil olduğunu tahmin edebiliyordum. Bunların açığa çıkarılmasını istedim. Araştırma yapılırsa eminim çok daha fazla ve değişik şeyler bulunur.”

Bektaş, fosili öğrencisi olduğu Dicle Üniversitesi’ne götürdü. Yapılan incelemede fosilin 50 milyon yıllık, "nummulit" adında deniz canlısına ait olduğu tespit edildi. Fosil, Fen Fakültesi bünyesinde kurulan müzede sergilenmeye başlandı.

D.Ü. Fen Fakültesi Zooloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, bölgenin daha önce denizlerle kaplı olmasından dolayı deniz canlısı fosillerinin bulunmasının sürpriz olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye konuşan Prof. Satar, “Bu fosilimiz eosen dönemine ait. Bunlar da 55 ile 33 milyon yıl arasındaki tarihi kapsıyor. Burada bulunan fosilin 50 milyon yıllık olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bizim için çok sürpriz değil. Daha önce biliyorsunuz Anadolu sular altındaydı, ülkemiz yükseldikçe fosiller oluştu. O dönem burada yaşayan canlıların fosilleri bunlar” dedi.

Fosilin bulunduğu bölgenin daha önce çatışmalar nedeniyle kapalı olduğunu belirten Satar, bölgede araştırma yapılması halinde yeni bulgular bulunabileceğini söyledi. Satar, “Orası daha önce terör bölgesiydi, çatışmalar vardı, şimdi duruldu. Şimdi daha iyi, daha düzgün çalışmalar yapabileceğiz. Belki yeni şeyler bulabiliriz, belki hiç görülmemiş fosilleri bulabileceğiz belki. Tahmin ettiğimiz yapıdaki canlıları bulacağız büyük ihtimalle. Buranın yapısını bildiğimiz için oradaki canlılarda benzer canlılar olacaktır. Eosen dönemine ait fosiller bulacağız. Daha çok şeyler bulacağımıza eminim. Farklı şeyler bulursak, dünyanın ilgisini buraya çekilebilir” diye konuştu.

Haberin duyulmasının ardından, elinde benzer fosil olan birçok kişi Satar’ı arayarak bilgi aldı. Fakültede sergilenen fosili merak eden çok sayıda kişi okulu ziyaret ediyor.

Diyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyorDiyarbakır'dan çıktı! Paha biçilemiyor
Cannes'da Altın Palmiye Koreli Bong-Joon Ho'yaCannes'da Altın Palmiye Koreli Bong-Joon Ho'ya
Trump'ın Japonya Ziyareti BaşladıTrump'ın Japonya Ziyareti Başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçı sanatıyla sporcu sporuyla konuşur

Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Yıldız isim Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

Terör örgütü PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Skandal tasarı kabul edildi: Türkiye çıkarılsın!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

ABD'den skandal hamle! Önce kınama sonrasında tehdit!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Rusya'dan Türkiye ve S-400 açıklaması!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İran'dan ABD'ye mesaj: İran ile yapılacak bir savaşın kazananı olmayacak ancak kaybedeni çok olacak

'İran ile yapılacak savaşın kazananı olmayacak'

Son dakika İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

İran’dan ABD’nin kararına tepki: Barış için bir tehdit

Venezuela'da mahkumlar ve polis çatıştı: 23 ölü

Venezuela'da mahkumlarla polis çatıştı: 23 ölü!

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Satın alamayacağı şey yok! Zenginliğin böylesi

Savaştan kaçtı, zorla evlendirildi! Onu bugün herkes tanıyor

Savaştan kaçtı, zorla evlendirildi! Onu bugün herkes tanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.