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Piknik yaparken bulduğu kerkeneze evinde bakıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 10:50 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Karahan Uçar, ormanlık alanda bulduğu kanadı kırık kerkenezin evinde bakımını yapıyor.  Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Karahan Uçar, ailesiyle birlikte pikniğe gittiği Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaçların dibinde uçamayan kerkenezi gördü.

Murat AYDIN / OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde ailesiyle pikniğe giden Karahan Uçar, ormanlık alanda bulduğu kanadı kırık kerkenezin evinde bakımını yapıyor.

Oltu İlçesi Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Karahan Uçar, ailesiyle birlikte pikniğe gittiği Atatürk Orman Çiftliği'nde ağaçların dibinde uçamayan kerkenezi gördü. Kuşu yakalayan Uçar, evine götürdü. Kanadı kırık olan kuşa evinde bakan Uçar, beslenmesine de dikkat ediyor. Uçar'a alışan kerkenez, yanından ayrılmıyor. Elleriyle beslediği kuşun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Karahan Uçar, "Kerkenez gayet iyi durumda. Ama hala uçamıyor. Kanatlarında sorun var her halde daha iyi bir tetkik tedavi için hayvan hastanesine götürülmesi gerekiyor. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyorum" dedi.

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