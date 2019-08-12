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Piknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, dengesini kaybederek kayalıklara düşen Eren Göçmen(15) itfaiye ekipleri tarafından kurtardı.

Piknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardı

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ’nin Gebze ilçesindeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’nda, dengesini kaybederek kayalıklara düşen Eren Göçmen(15) itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Göçmen, hastaneye kaldırıldı.
Eren Göçmen, Gebze Tavşanlı Mahallesi’ndeki Ballıkayalar Tabiat Parkı’na ailesiyle birlikte pikniğe gitti. Aile, parkın yaklaşık 1 kilometre içerisinde bulunan alanda piknik yaparken, Eren Göçmen, dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalık alana düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Göçmen'i kayalıklardan alıp, sedye ile yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıdı.
Eren Göçmen'in vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlendi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Göçmen ambulans ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI

Piknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardıPiknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardıPiknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardıPiknik yaparken, kayalıklara düşen çocuğu itfaiye kurtardı

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