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Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 16:56 | Son Güncelleme

Adana’da 15 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek amacıyla girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti.

Adana’da 15 yaşındaki çocuk ailesiyle birlikte piknik yaparken serinlemek amacıyla girdiği Seyhan Baraj Gölü’nde boğularak hayatını kaybetti. Çocuk gölden çıkartılırken ailenin feryatları yürek dağladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Mangal Park civarında meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle birlikte piknik yapan Umuthan Er (15), serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü’ne girdi. Bir süre sonra Er, gölde kayboldu. Bunun üzerine aile durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri polis botuyla sualtı araması yaparak Umuthan Er’i buldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte bilinci kapalı olarak gölden çıkartılan Er, ilk müdahalenin ardından Balcalı Hastanesine kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk gölden çıkartılırken ailenin ağıtları ise yürekleri dağladı. Er, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu

Piknik yaparken serinlemek için girdiği gölde boğuldu
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