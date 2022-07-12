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  4. Piknik yapmak için yola çıktıkları araç mezarları olmuştu! İkizlerin yaşamını yitirdiği kazadan kahreden bir gelişme daha

Piknik yapmak için yola çıktıkları araç mezarları olmuştu! İkizlerin yaşamını yitirdiği kazadan kahreden bir gelişme daha

12.07.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçta ağır yaralanan Yasemin Öztürk (40) de hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ercan Çiçek (43) ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek (8) yaşamını yitirmişti.

Piknik yapmak için yola çıktıkları araç mezarları olmuştu! İkizlerin yaşamını yitirdiği kazadan kahreden bir gelişme daha

Kaza, dün TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'da oturan ve akraba oldukları belirtilen Çiçek ve Öztürk ailesi, Kurban Bayramı tatilinde Çorlu'daki bağ evinde piknik yapmak üzere Ercan Çiçek'in kullandığı 34 AN 1564 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Hafif ticari araca, iddiaya göre yolda durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki 34 LRU 73 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı.

ÖLENLERİN SAYISI 4'E ÇIKTI

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel, hastanelerde tedavi altına alındı. Yasemin Öztürk ise gece yarısı hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Diğer yaralıların tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Mücahid Y.'nin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi. Jandarmada ifade vermeyen ve susma hakkını kullandığı öğrenilen Mücahid Y., işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği belirtildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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