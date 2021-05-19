Piknik yapmak ve mangal yakmak yasak mı? Sahillerde ve piknik alanlarında mangal yapılıyor mu?

19 Mayıs resmi tatil olması sebebiyle bugün tatil yapan birçok vatandaş, sıcak havanın da etkisiyle sahillere ve parklara koştu. Açık alanlarda piknik yapmak isteyen vatandaşlar, mesire alanlarının açık olup olmadığı sorusunun cevabını arıyor.

PİKNİK YAPMAK ve MANGAL YAKMAK YASAK MI?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge göndererek, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirlerini açıkladı.

Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise Cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Hafta sonları ise sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Alınan karara göre tematik parklar kapalı olacak ve hafta sonu da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Kademeli normalleşme sürecinde mesire alanlarında ise piknik yapılmayacak.



