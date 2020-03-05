Piknik yaptığı alanda bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia etti

Siirtli İlhan Biyan, kente 10 kilometre uzaklıkta bulunan Botan Çayı Deyr mevkiinde arkadaşları ile piknik yaptı. Burada gezerken yerde gök taşı olduğunu iddia ettiği taşlardan bulan Biyan, taşları toplayıp eve götürdü. Taşlara gözü gibi bakan Biyan, yetkililere seslenerek taşların araştırılmasını istedi. Biyan, "Botan Çayı Deyr mevkiinde piknik yaparken gözüme bu taşlar ilişti. Çok farklı taşlardı. Aldım onları burada ilgilenen arkadaşlara gösterdim. Olma ihtimalinin yüksek olduğunu söylediler. Eğer bunlar meteor taşı ise araştırmacıların bunları araştırıp değerini biçmelerini bu sayede bende hayallerime kavuşup çocuklarıma iyi bir gelecek kurmayı ümit ediyorum" dedi.

(İHA)

