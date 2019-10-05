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Piknik yolunda kaza 5'i çocuk 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafi ticari araç takla atarak drevrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafi ticari araç takla atarak drevrildi 5'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi, Yeşil Vadi Bulvarı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmak için yola çıktıktığı öğrenilen, Mustafa Horuz'un kullandığı 27 Y 3834 plakalı hafif ticari araç kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada, araçta bulunan 5'i çocuk 10 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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