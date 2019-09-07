Piknikçiler, ayı yavrularını elleriyle besliyor

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü'ndeki boz ayı yavruları, ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında Tatvan ilçesinde 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş ve biyolojik türleri ile zengin florasında birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Krater gölünün yemyeşil doğasında kendilerine yaşam alanı oluşturan yavru ayılar ise yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Burada kamp veya piknik yapan vatandaşlar, beraberinde getirdikleri karpuz, et, ekmek, elma ve armutları ayılarla paylaşıyor.

Vatandaşlar, aç kalmamaları için kendi elleriyle sevimli ayıları besleyerek fotoğraflarını çekiyor.

Bölgeye gezi amaçlı gelen Vahit Fidan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Krater Gölü'ne gittiklerinde ayı yavrularını gördüklerini söyledi.

Karınları aç olan ayı yavruları karpuz, ekmek ve et ile beslediklerini anlatan Fidan, şöyle dedi:

"Ayılar çok sevimli. Bunlar Nemrut Krater Gölü'nde doğada yaşıyorlar. Onları beslemek için yiyecek getiriyoruz. Özellikle karpuzu çok seviyorlar. Domates, ekmek, et getirip ayılara yediriyoruz. Ayıların koruma altına alınması gerekiyor."

