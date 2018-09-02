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Piknikçiler kirletti "taraftarlar" temizledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Çankırı'daki piknik alanındaki çöpler, Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın girişimiyle taraftarlar, belediye ekipleri, Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş Derneği üyeleri tarafından toplandı - ultrAslan Çankırı Temsilcisi Sedat Uludoğan: - "Biz doğaya sahip çıkarsak doğa da bize sahip çıkar diye düşündük. Böyle bir çalışma başlattık"

Çankırı'daki piknik alanında bulunan çöpler, ultrAslan taraftar grubu ve çevreciler tarafından toplandı.

Kenbağ Tabiat Parkı'nda gerçekleşen etkinlikte, piknikçilerin geride bıraktıkları çöpleri, belediye ekipleri, Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş Derneği (DOSTÇA) ve Galatasaray taraftar grubu ultrAslan üyelerinden oluşan yaklaşık yüz kişilik grup temizledi.

Çankırı Belediyesi Çevre Mühendisi Zülal Hoşafçıoğlu, böyle bir etkinlik için kendilerine ultrAslan grubu ve DOSTÇA tarafından talepte bulunulduğunu bildirdi.

Çevreye duyarlı bir etkinliği desteklemekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Hoşafcıoğlu, "Böyle projelerin ve sosyal çevre bilincinin artmasını istiyoruz. Destekleri beliyoruz. Biz her zaman Çankırı Belediyesi olarak yardıma açığız. Şehir hepimizin, çevre hepimizin, sorumluluk hepimizin. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İnsanların da daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi projelerin de artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

ultrAslan Çankırı Temsilcisi Sedat Uludoğan ise doğa temizliği için çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Biz doğaya sahip çıkarsak doğa da bize sahip çıkar diye düşündük. Böyle bir çalışma başlattık. Bundan sonra da düzenli olarak yapacağız." dedi.

DOSTÇA Genç Gönüllüler Danışmanı Oğuzhan Yarahmet de ultrAslan'ın başlattığı etkinliğe destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2-3 ay önce biz de temizlemiştik. Gördüğünüz gibi hala pis ve bu çöp atma olayının önüne geçilemiyor. Ama üzerimize düştüğü kadarıyla, gönüllülük esasıyla yapmamız gereken her türlü şeyi çevremiz için halkımız için yapmaya hazırız. Bu nedenle de buradayız. Güzel bir katılım var. İlerleyen zamanlarda daha dolu dolu yapacağız. Bugün kent ormanındaki çöpleri temizliyoruz, ultrAslan, Çankırı Belediyesi ve DOSTÇA olarak atıkları topluyoruz. Hepsini güzelce temizledikten sonra burası daha güzel bir alan olacak. İnsanların daha rahat nefes alabilmesi için daha güzel zaman geçirebilmesi için çevremizi topluyoruz."

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belediye çankırı çöp Piknik temizlik

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