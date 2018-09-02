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Piknikçilerin bıraktığı çöpleri topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 18:16 | Son Güncelleme

ÇANKIRI Belediyesi ekipleri, Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş (DOSTÇA) Derneği üyeleri ve ultrAslan taraftar grubu, piknik yapan vatandaşların Kenbağ Tabiat Parkı'na bıraktığı çöpleri topladı.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI Belediyesi ekipleri, Doğaya Saygı Çevreye Arkadaş (DOSTÇA) Derneği üyeleri ve ultrAslan taraftar grubu, piknik yapan vatandaşların Kenbağ Tabiat Parkı'na bıraktığı çöpleri topladı. Çankırı merkeze yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kenbağ Tabiat Parkı'ndaki piknik alanına bırakılan çöpler, Çankırı Belediyesi desteği ile DOSTÇA Derniği ve ultrAslan taraftar grubu tarafından toplandı. Yaklaşık 100 kişilik grup tarafından toplanan çöpler, belediye temizlik ekiplerince geri dönüşüme gönderildi. Etkinlik sonrasında gazetecilere açıklamada bulunan Çankırı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Mühendisi Zülal Hoşafcıoğlu, böyle projelerin artmasını ve sosyal çevre bilincinin artmasını istediklerini söyledi. Hoşafcıoğlu, ultrAslan taraftar grubu ve DOSTÇA Derneği tarafından kendilerine böyle bir etkinlik teklif edildiğini aktararak, belediye olarak tüm imkanları sağladıklarını ifade etti. Vatandaşların daha duyarlı olmasını isteyen Hoşafcıoğlu, Şehir hepimizin, çevre hepimizin, sorumluluk hepimizin. Biz üzerimize düşen görevleri yapıyoruz. İnsanlarında daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bu gibi projelerinde artmasını bekliyoruz dedi. UltrAslan Çankırı Temsilcisi Sedat Uludoğan da doğaya sahip çıkma adına böyle bir etkinlik yapmak istediklerini dile getirdi. Uludoğan, çevreye sahip çıktıklarını aktararak böyle etkinlikleri yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekleyerek kendilerine destek olan Çankırı Belediyesi ve DOSTÇA Derneği'ne teşekkür etti. DOSTÇA Derneği Üyesi Oğuzhan Yarahmet ise şunları söyledi: Bizim amacımız doğamıza sahip çıkmak. Burası pis ve bu çöp atma olayının önüne geçemiyoruz. Ama çevremiz için, halkımız için üzerimize düşen herşeyi yapmaya devam edeceğiz. İnsanların daha rahat nefes alabilmesi için, daha güzel zaman geçirebilmesi burada çöpleri topluyoruz. UltrAslan ve Çankırı Belediyesi'ne teşekkür ederiz.

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