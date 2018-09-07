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Piknikçilerin davetsiz misafiri: "Minik sincap"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:29 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden 2 bin 150 rakımlı sarıçam ormanlarıyla çevrili Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap yavrusu piknikçilere misafir oldu

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden 2 bin 150 rakımlı sarıçam ormanları ile çevrili Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, piknikçiler, yanlarına kadar gelen sincap yavrusu ile yakından ilgilendi.

İlçe merkezine 3 kilometre uzaklıktaki Soğuksu piknik alanındaki yaban hayvanları, zaman zaman burada piknik yapan kişilerin yakınına geliyor.

Bir sincap yavrusu da alanda piknik yapan Çetin ailesinin misafiri oldu. Aile bireylerinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde sincap yavrusunun masaya gelmesi ve buradakilerin elindeki kaptan su içmesi yer aldı.

Taner Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piknik alanına gelen sincap yavrusunun kendilerinden ayrılmadığını söyledi.

Yavrunun insanlardan korkmadığını belirten Çetin, "Sarıkamış ormanında birçok yaban hayvanı barınıyor. Piknik alanımız sarıçam ağaçları içinde ve bu tür görüntülere rastlamak mümkün oluyor." dedi.

Çetin, piknik hazırlığı yaparken sincap yavrusunun yanlarına geldiğini anlatarak, "Sincap çok susamıştı su verdik içti, sonra bizden ayrılmadı. Arabanın içine girdi oynadı, sonra kazağımın içine girip uyumaya çalıştı. Masamızın üzerinde gezinti yaptı. Daha sonra sırtıma çıktı, ben de ağaçların yanına götürdüm. Buradan oynayarak uzaklaştı. Tabii bu yaban hayvanlarına sahip çıkıp doğayı kirletmeden, onları üzmeden korumak zorundayız." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Piknikçi Sarıkamış Sincap

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