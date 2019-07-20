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Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 20.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Silifke ilçesinde, çam ağaçlarının arasında piknik yapanların yere döktüğü mangal kömürü yangına neden oldu.

Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - Yeniden

Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Silifke ilçesinde, çam ağaçlarının arasında piknik yapanların yere döktüğü mangal kömürü yangına neden oldu. Yangın, orman ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, öğleden sonra Taşucu Mahallesi Boğsak mevkisinde meydana geldi. Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı helikopter bekleme noktası civarında yangın çıktı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Küçük alanda etkili olan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yapılan incelemede, olay yerinde piknikçilerin mangal bıraktığı görüldü. Mangaldaki kömürün yere dökülmesinden yangının çıktığı tahmin edilirken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

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Piknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - YenidenPiknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - YenidenPiknikçilerin mangal ateşinden yangın çıktı - Yeniden

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