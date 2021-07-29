Bu ürünlerle pikniklerinizi renklendirin

Yaz mevsiminin başlamasıyla açık alanlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Ailemiz ve dostlarımızla bir araya geldiğimiz keyifli pikniklerde, harika sofralar kuruyor ve eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Sevdiklerinizle bir araya geldiğiniz piknikleri daha keyifli hale getirmek için birbirinden kullanışlı ürünleri sizler için bir araya getirdik.

1- Bu tabaklarla kırılma derdine son

Piknikte pratik eşyalar adeta hayat kurtarır. Bu tabak seti özel kutusu sayesinde kolay saklama ve pratik taşıma imkanı sunar. Açık alanda düşse de kırılmayan ve kolay temizlenen bu tabaklar hayatınızı kolaylaştıracak.

DecoBella 32’li piknik setine BURADAN ulaşabilirsiniz.

2- Soğutucu buzluklarla yiyecek ve içeceklerinizi serin tutun

Sıcak havalarda yiyecekleri ve içecekleri serin tutmak son derece önemli. Soğuk içecekleri en iyi şekilde muhafaza edebileceğiniz Icepeak buzluk, ihtiyacınızı fazlasıyla giderecek bir ürün.

Icepeak 26 lt buzluğa BURADAN ulaşabilirsiniz.

3- Sızdırmaz soğutucu çanta ile uzun süreli koruma

Soğuk yiyecek ve içecekleri sızdırmayan çanta ile güvenli bir şekilde muhafaza edebilirsiniz. Uzun süre mevcut sıcaklığı koruyan çanta, fermuarlı ve askılı yapısıyla kolay taşınabilir bir ürün.

Katlanabilir Yalıtımlı Soğutucu çantaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

4- Katlanabilir sandalye ile her yer sizin

Pikniklerde ve bir dış mekanda çoğu zaman rahat şekilde oturmak sorun haline gelebilir. Bu pratik şezlonglar her yere rahatlıkla taşınabilir olması sayesinde vazgeçilmezler arasına girmiş durumda.

Katlanabilir sandalyeye BURADAN ulaşabilirsiniz.

5. Özel piknik çantanızla tarzınızı konuşturun

Tüm eşyayı dizip kolayca takıp çıkabileceğiniz askılı ve özel bölmelere sahip piknik çantası karışıklığa da son verecek. Bardak, tabak ve diğer ekipmanları içinde barındıran çantanın ısı yalıtımlı bir bölümü de bulunuyor.

Brubaker 4 Kişilik kahverengi piknik çantasına BURADAN ulaşabilirsiniz.

6. Çok amaçlı kullanılabilecek piknik mat ve yatağı

Bu ürün plaj battaniyesi, masa örtüsü, güneşlik, çadır tente olarak çok çeşitli amaçlarla kullanılabilir. Su geçirmez özel taşıma çantası sayesinde kolay taşınır.

Anself Su geçirmez Plaj Battaniyesine BURADAN ulaşabilirsiniz.

7. Nostaljik Piknik keyifleri için sevimli ve şık hasır örgü piknik sepeti

Şık tasarımı ve nostaljik görünümüyle piknik fotoğraflarına ve konseptlere çok yakışacak sepet geniş haznesi ve hasır askısı ile taşıma kolaylığı da sağlıyor.

Hasır piknik sepetine BURADAN ulaşabilirsiniz.

8. Katlanır ve ayarlanabilir masa ile keyfine diyecek yok

Ayarlanabilir yüksekliğe sahip kolay taşınan dört sandalyeye sahip GQYYS taşınabilir ayarlanabilir dış mekan katlanır masaya BURADAN ulaşabilirsiniz.

9. Ateşi yanınızda taşıyın ve dilediğinizi pişirin

Taşınabilir açık piknik fırını kolayca istediğiniz yemeği pişirmenize yardımcı olur. Paslanmaz çelik kamp sobası rüzgar geçirmez. Kullanımı ve taşıması pratiktir.

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