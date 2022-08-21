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  4. Piknikte aile faciası! Baba ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Piknikte aile faciası! Baba ve kızı boğularak hayatını kaybetti

21.08.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinden geçen Atatürk Barajı’nda aile faciası yaşandı. Baraja serinlemek için giren çocuklarını kurtarmaya çalışan baba, kızı ile birlikte boğularak hayatını kaybetti.

Piknikte aile faciası! Baba ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ailece piknik yapmak için Çatak’a giden ailenin kızı Esra Karaman ile oğlu Mehmet Karaman sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının suda çırpındığını gören baba Serdar Karaman (40) hemen suya atladı. İyi yüzme bilmeyen baba ve çocukları, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.

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BABA VE KIZI KURTARILAMAYARAK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, baba ve çocuklarına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bozova Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan müdahalelere rağmen baba ve kızı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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DİĞER ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan Mehmet Karaman’ın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Şanlıurfa
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