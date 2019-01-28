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Piknikte arkadaşının kızına cinsel istismara 12,5 yıl hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:26 | Son Güncelleme

 KAYSERİ'de fabrika işçisi Hacı Mustafa Bulut(37), ailece piknik için gittikleri mesire alanında arkadaşı L.O.'nun 13 yaşındaki kızı S.O.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Piknikte arkadaşının kızına cinsel istismara 12,5 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de fabrika işçisi Hacı Mustafa Bulut(37), ailece piknik için gittikleri mesire alanında arkadaşı L.O.'nun 13 yaşındaki kızı S.O.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezası ile birlikte sanığı tutukladı.
Geçtiğimiz yıl 28 Eylül günü merkez Melikgazi ilçesindeki Kıranardı Kent Ormanı'nda meydana gelen olay iddiaya göre şöyle yaşandı:
Arkadaşlar Hacı Mustafa Bulut ve L.O., aileleriyle birlikte piknik yapmak için kent ormanına geldi. Yine iddiaya göre Hacı Mustafa Bulut, kameriyede yalnız kaldığı arkadaşının 13 yaşındaki kızı S.O.'ya cinsel istismarda bulundu. Küçük kız durumu ailesine anlattı. Aile de şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Hacı Mustafa Bulut'un, S.O.'ya 3 yıl önce evlerine gittiği sırada da istismarda bulunduğu iddia edildi. Bulut, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Hacı Mustafa Bulut, karar duruşmasında hazır bulundu. Duruşmaya küçük kızın annesi F.O. ve babası L.O. ile taraf avukatları da katıldı. Tutuksuz sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, "Bana iftira atıyorlar, suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi. Anne baba ise sanıktan şikayetçi olduklarını söyledi.
Duruşmada Cumhuriyet savcısı, sanık ile mağdurun babası L.O.'nun yakın arkadaş olduklarını, bu nedenle sık sık görüştüklerini, sanığın 2 farklı tarihte S.O'ya istismarda bulunduğunu ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık Hacı Mustafa Bulut'u 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararla birlikte sanığı tutukladı.

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Piknikte arkadaşının kızına cinsel istismara 12,5 yıl hapis

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