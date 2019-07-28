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Piknikte baraja düşen genç hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 28.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

Karaman’da piknik için gittiği bölgede gezerken dengesini kaybederek baraja düşen bir genç hayatını kaybetti.Olay, Karaman’a yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Gödet Barajı Zengen mevkisinde meydana geldi.

Piknikte baraja düşen genç hayatını kaybetti

Karaman’da piknik için gittiği bölgede gezerken dengesini kaybederek baraja düşen bir genç hayatını kaybetti.
Olay, Karaman’a yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Gödet Barajı Zengen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte pikniğe giden 17 yaşındaki Bünyamin Kaya, iddiaya göre baraj kenarında yürüdüğü sırada dengesini kaybederek suya düştü. Barajda çırpınan gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada gencin yakınları ve piknik yapmak için orada bulunan vatandaşlar barajda genci bulmak için uzun süre uğraştı. Vatandaşların da yoğun çabasıyla bir süre sonra bulunan genç, sudan çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından kalp masajı yapılarak Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Bünyamin Kaya, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Piknikte baraja düşen genç hayatını kaybetti

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