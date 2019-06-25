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Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 00:27 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar saat 18.00 sularında kayboldu.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde ailesiyle piknik yaptığı esnada kaybolan çocuğu bulmak için jandarma ekipleri alarma geçerek 2 saat içerisinde buldu.

Alınan bilgiye göre, Göksun ilçesi Karadut Mahallesi Doğa Obası civarında piknik için gelen ailenin 12 yaşındaki oğlu Ali Baki Gündoğar saat 18.00 sularında kayboldu. Oğlunun kaybolması üzerine baba Murat Gündoğar 156’yı arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine alarma geçen jandarma ekipleri arama tarama çalışmalarına başladı. Yaklaşık 2 saat süren ve 13 jandarma personeliyle 28 güvenlik korucusunun yaptığı çalışma neticesinde 4 kilometre uzakta bulunan Köy Obası mezrasında Ali Baki Gündoğar bulundu. 12 yaşındaki çocuk, ailesine sağ salim teslim edilirken sağlık durumunun da iyi olduğu öğrenildi.

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

Piknikte kaybolan çocuğu jandarma buldu

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