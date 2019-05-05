Piknikte kaybolan genç kız bulundu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde ailesiyle gittiği piknikte kaybolan genç kız, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
Alınan bilgiye göre, ilçede ailesiyle piknik yapan Elif Şeker (18), kozalak toplamak için ormanlık alana gitti.
Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ekiplerince ormanlık alanda yapılan arama çalışması sonucu Şeker, 3 saat sonra piknik alanına 8 kilometre uzaklıkta bulundu.
Şeker'in ormanlık alanda yabani ot yedikten sonra rahatsızlandığı, ailesinin yanına dönmek isterken ormanlık alanda kaybolduğu belirtildi.
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