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Piknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2019 17:57 | Son Güncelleme

BİNGÖL'de, piknik yaparken üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan Serkan Kurucu (33), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Piknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

BİNGÖL, (DHA) - BİNGÖL'de, piknik yaparken üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralanan Serkan Kurucu (33), askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Olay, öğle saatlerindeBilaloğlu köyünde meydana geldi. Piknik yapan Serkan Kurucu, üzerine kaya parçası düşmesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kurucu'ya yaptıkları müdahalenin ardından askeri yetkililerden helikopter talebinde bulundu. Bölgeye sevk edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait helikoptere alınan Kurucu, Bingöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedaviye alındı.

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Piknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldıPiknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldıPiknikte üzerine kaya parçası düşen kişi helikopterle hastaneye ulaştırıldı

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